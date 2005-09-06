Борисенков Николай Александрович
Место рожденияИшутино
Дата рождения11.06.1937
Дата смерти06.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Валентина
Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1966
Сын: Борисенков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна
Бракосочетание
04.05.1966
Свадьбу сыграли 07.11.1964
Рождение ребёнка
17.02.1970
Сын: Борисенков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.09.2005
Похоронен на Серпейском кладбище