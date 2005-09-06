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Борисенков Николай Александрович

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Место рождения

Ишутино

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: Борисенков Александр Александрович

Мать: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Валентина

Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1966

Сын: Борисенков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Бракосочетание
04.05.1966

Жена: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Терпилово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Свадьбу сыграли 07.11.1964
Рождение ребёнка
17.02.1970

Сын: Борисенков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.09.2005
Терпилово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронен на Серпейском кладбище

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