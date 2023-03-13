Николаева (Болонина) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875
Отец: Болонинъ Дмитрій
Мать: Болонина Ирина
Александровка
Бракосочетание
18.02.1894
Муж: Николаевъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1896
Сын: Николаевъ Василий
Отец ребёнка: Николаевъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1897
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Николаевъ Андрей
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Николаевъ Андрей