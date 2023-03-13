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Николаева (Болонина) Анна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875

Отец: Болонинъ Дмитрій

Мать: Болонина Ирина

Александровка
Бракосочетание
18.02.1894

Муж: Николаевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1896

Сын: Николаевъ Василий

Отец ребёнка: Николаевъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1897

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Николаевъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Николаевъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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