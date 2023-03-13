Болонина (Гальцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина (Гальцева) Ирина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.04.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1848

Отец: Гальцевъ Алексѣй

Мать: Гальцева Марія

Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Николаева Анна

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1883

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Болонинъ Федоръ

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Болонинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болонинъ Никита

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ефросинья

Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болонинъ Дмитрій

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