Болонина (Гальцева) Ирина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.04.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1848
Отец: Гальцевъ Алексѣй
Мать: Гальцева Марія
Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Николаева Анна
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1883
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Сын: Болонинъ Федоръ
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
01.03.1888
Сын: Болонинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болонинъ Никита
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ефросинья
Отец ребёнка: Болонинъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болонинъ Дмитрій