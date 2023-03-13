Васильева (Болонина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болонинъ Дмитрій
Мать: Болонина Ирина
Рождение ребёнка
27.09.1891
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Александровка
Рождение ребёнка
02.10.1892
Сын: Васильевъ Алексей
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Александровка
Рождение ребёнка
02.07.1897
Сын: Васильевъ Александръ
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Рождение ребёнка
1899
Сын: Васильевъ Яковъ
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Васильевъ Федоръ
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Рождение ребёнка
07.02.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Васильевъ Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевъ Исай