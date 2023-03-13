Васильева (Болонина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Болонина) Ефросинья

Васильева (Болонина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болонинъ Дмитрій

Мать: Болонина Ирина

Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Александровка
Рождение ребёнка
02.10.1892

Сын: Васильевъ Алексей

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Александровка
Рождение ребёнка
02.07.1897

Сын: Васильевъ Александръ

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Васильевъ Яковъ

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Васильевъ Федоръ

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Васильевъ Исай

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевъ Исай