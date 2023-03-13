Васильевъ Алексей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.10.1892
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1892
Отец: Васильевъ Исай
Мать: Васильева Ефросинья
Александровка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Иванъ
Мать ребёнка: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
01.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1929
Дочь: Кулакова Анна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Любимова Агафья
Мать ребёнка: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Евдокия
Смерть
1938