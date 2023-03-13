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Васильевъ Алексей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.10.1892

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1895 г.р.

Дети

1922 г.р.
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1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1892

Отец: Васильевъ Исай

Мать: Васильева Ефросинья

Александровка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Иванъ

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
01.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
08.09.1929

Дочь: Кулакова Анна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Любимова Агафья

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евдокия

Смерть
1938
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