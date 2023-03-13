Николаевъ Андрей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.11.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1873
Отец: Николаевъ Семенъ
Мать: Николаева Мария
Александровка
Бракосочетание
18.02.1894
Жена: Николаева Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1896
Сын: Николаевъ Василий
Мать ребёнка: Николаева Анна
Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1897
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Николаева Анна
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Николаева Анна