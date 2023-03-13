Николаевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаевъ Андрей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1873

Отец: Николаевъ Семенъ

Мать: Николаева Мария

Александровка
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Николаева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1896

Сын: Николаевъ Василий

Мать ребёнка: Николаева Анна

Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1897

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Николаева Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Николаева Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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