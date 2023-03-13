Орлова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Наталья Иванова

Орлова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Васильева Евдокия

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Васильевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева Агафья

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Васильевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Васильевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловъ Иванъ Васильевъ

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