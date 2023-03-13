Орловъ Иванъ Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Васильева Евдокия
Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальцева Агафья
Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Наталья Иванова