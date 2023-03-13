Орловъ Иванъ Васильевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Иванъ Васильевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Васильева Евдокия

Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева Агафья

Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Наталья Иванова

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