Гальцева (Орлова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцева (Орлова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловъ Иванъ Васильевъ

Мать: Орлова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1961