Ложкин Михаил Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1854
Рождение ребёнка
17.09.1856
Дочь: Мочалкина Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
08.02.1859
Сын: Ложкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
08.04.1861
Дочь: Ложкина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
12.02.1864
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
29.07.1866
Дочь: Ложкина Васса Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
06.01.1869
Дочь: Ложкина Домна Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
12.06.1871
Дочь: Ложкина Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
16.07.1872
Дочь: Ложкина Марина Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Ложкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ложкина Феодосия Захаровна
есть отметка "для призывной комиссии" (учет?) от 20.05.1925
Смерть
Неизвестно