Ложкина (Дразжина) Феодосия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Дразжина) Феодосия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Харланов Захар Евдокимович

Мать: Харланова Фекла Андреевна

Бракосочетание
08.11.1854

Муж: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1856

Дочь: Мочалкина Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1859

Сын: Ложкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Ложкина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1864

Сын: Ложкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1866

Дочь: Ложкина Васса Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1869

Дочь: Ложкина Домна Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1871

Дочь: Ложкина Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1872

Дочь: Ложкина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Ложкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
есть отметка "для призывной комиссии" (учет?) от 20.05.1925
Смерть
Неизвестно

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