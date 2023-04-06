Куриленко Ирина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти24.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1862
Сын: Куриленко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Куриленко Емельян Трофимович
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Рождение ребёнка
05.02.1867
Дочь: Шевелева Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Рождение ребёнка
10.03.1874
Сын: Куриленко Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Енютина Надежда Трофимовна
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Куриленко Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1915
Причина смерти: сердце