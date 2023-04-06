Куриленко Ирина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуриленко Ирина Даниловна

Куриленко Ирина Даниловна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1862

Сын: Куриленко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Куриленко Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Рождение ребёнка
05.02.1867

Дочь: Шевелева Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Куриленко Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Енютина Надежда Трофимовна

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Куриленко Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Куриленко Трофим Каллиникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Трофим Каллиникович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1915
Причина смерти: сердце
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close