Енютина (Куриленко) Надежда Трофимовна
Место рождения
Дата рождения17.09.1876
Дата смерти02.05.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876
Бракосочетание
11.11.1896
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Фролова Вера Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
20.01.1900
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Белокопытова Александра Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1905
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1907
Дочь: Ольга Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1913
Сын: Енютин Дмитрий Порфирьевич
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1916
Дочь: Валентина Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Нина Порфирьевна
Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1922
Причина смерти: кишечник