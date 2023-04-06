Енютина (Куриленко) Надежда Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енютина (Куриленко) Надежда Трофимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.09.1876

Дата смерти

02.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876

Отец: Куриленко Трофим Каллиникович

Мать: Куриленко Ирина Даниловна

Бракосочетание
11.11.1896

Муж: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Фролова Вера Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
20.01.1900

Сын: Енютин Ефим Порфирьевич

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Белокопытова Александра Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
19.04.1905

Сын: Енютин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1907

Дочь: Ольга Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Енютин Дмитрий Порфирьевич

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
07.02.1916

Дочь: Валентина Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Нина Порфирьевна

Отец ребёнка: Енютин Порфирий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1922
Причина смерти: кишечник
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