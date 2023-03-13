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Кузовенковъ Василий

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Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Кузовенковъ Василий

Мать: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1719

Сын: Кузовенковъ Матвей

Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1723

Сын: Кузовенковъ Прокофий

Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кузовенковъ Петръ

Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева

Шереметево Архангельское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовенкова Настасья Сергеева

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