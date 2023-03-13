Кузовенковъ Василий
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1700
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Кузовенковъ Василий
Мать: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кузовенковъ Матвей
Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1723
Сын: Кузовенковъ Прокофий
Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кузовенковъ Петръ
Мать ребёнка: Кузовенкова Настасья Сергеева
Шереметево Архангельское
Бракосочетание
Неизвестно