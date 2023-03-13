Кузовенковъ Петръ
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кузовенковъ Василий
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузовенковъ Тимофей
Мать ребёнка: Кузовенкова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кузовенкова Ирина Федорова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно