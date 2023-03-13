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Кузовенковъ Петръ

Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кузовенковъ Василий

Мать: Кузовенкова Настасья Сергеева

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузовенковъ Тимофей

Мать ребёнка: Кузовенкова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кузовенкова Ирина Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовенкова Ирина Федорова