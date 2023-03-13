Кузовенковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовенковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кузовенковъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1713

Сын: Кузовенковъ Романъ

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кузовенковъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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