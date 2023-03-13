Кузовенковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовенковъ Андрей

Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1717

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Кузовенковъ Василий

Мать: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кузовенковъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кузовенковъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кузовенковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Шереметево Архангельское
Смерть
1760
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