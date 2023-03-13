Кузовенковъ Андрей
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1717
Дата смерти1760
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Кузовенковъ Василий
Мать: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кузовенковъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кузовенковъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кузовенковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Шереметево Архангельское
Смерть
1760