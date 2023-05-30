Лысокобылко Кондратий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысокобылко Кондратий Никитович

Лысокобылко Кондратий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Мать: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Галина Кондратьевна

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Раиса Кондратьевна

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Тамара Кондратьевна

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Виктор Кондратьевич

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close