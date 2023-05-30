Лысокобылко Кондратий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Галина Кондратьевна
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Раиса Кондратьевна
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Тамара Кондратьевна
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Виктор Кондратьевич
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно