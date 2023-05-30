Лысокобылко Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Лысокобылко Константин Никитович
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лысокобылко Кондратий Никитович
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Лысокобылко Матрена Никитична
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Лысокобылко Евфимий Никитович
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лысокобылко Герасим Никитович
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Лысокобылко Катерина Никитична
Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Смерть
Неизвестно