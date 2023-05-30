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Лысокобылко Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Лысокобылко Дмитрий Михайлович

Мать: Лысокобылко Ульяна Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лысокобылко Константин Никитович

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лысокобылко Кондратий Никитович

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Лысокобылко Матрена Никитична

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Лысокобылко Евфимий Никитович

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лысокобылко Герасим Никитович

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Лысокобылко Катерина Никитична

Мать ребёнка: Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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