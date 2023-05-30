Лысокобылко Ульяна Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Лысокобылко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Неизвестно Дмитрие-вич(-вна)
Отец ребёнка: Лысокобылко Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно