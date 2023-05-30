Лысокобылко Ульяна Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысокобылко Ульяна Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысокобылко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно Дмитрие-вич(-вна)

Отец ребёнка: Лысокобылко Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно