Лысокобылко Евдокия Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысокобылко Евдокия Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лысокобылко Константин Никитович

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лысокобылко Кондратий Никитович

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Лысокобылко Матрена Никитична

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Лысокобылко Ефим Никитович

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лысокобылко Герасим Никитович

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Лысокобылко Катерина Никитична

Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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