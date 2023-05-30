Лысокобылко Евдокия Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Лысокобылко Константин Никитович
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лысокобылко Кондратий Никитович
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Лысокобылко Матрена Никитична
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Лысокобылко Ефим Никитович
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лысокобылко Герасим Никитович
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Лысокобылко Катерина Никитична
Отец ребёнка: Лысокобылко Никита Дмитриевич
Смерть
Неизвестно