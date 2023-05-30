Лысокобылко (Орловская) Мария Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысокобылко (Орловская) Мария Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Мать: Орловская Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Галина Кондратьевна

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Раиса Кондратьевна

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Тамара Кондратьевна

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Виктор Кондратьевич

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысокобылко Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысокобылко Кондратий Никитович

Смерть
Неизвестно
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