Лысокобылко (Орловская) Мария Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Галина Кондратьевна
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Раиса Кондратьевна
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Тамара Кондратьевна
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Виктор Кондратьевич
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысокобылко Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Лысокобылко Кондратий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно