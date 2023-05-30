Орловская Прасковья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1922
Сын: Орловский Захар Аверьянович
Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Орловский Иван Аверьянович
Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Гребенюк Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Филипп Аверьянович
Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысокобылко Мария Аверьяновна
Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно