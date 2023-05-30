Орловская Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская Прасковья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1922

Сын: Орловский Захар Аверьянович

Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Орловский Иван Аверьянович

Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Гребенюк Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Филипп Аверьянович

Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысокобылко Мария Аверьяновна

Отец ребёнка: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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