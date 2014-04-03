Гребенюк (Орловская) Анна Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк (Орловская) Анна Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1927

Дата смерти

03.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927

Отец: Орловский Аверьян Ксенофонтович

Мать: Орловская Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
19.10.1951

Дочь: Тетерина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терешкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляшицкая Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич

Смерть
03.04.2014
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