Гребенюк (Орловская) Анна Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1927
Дата смерти03.04.2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927
Рождение ребёнка
19.10.1951
Дочь: Тетерина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терешкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляшицкая Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Гребенюк Иван Васильевич
Смерть
03.04.2014