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Марюшкин Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

21.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1975

Отец: Марюшкин Евгений Дмитриевич

Мать: Марюшкина Мария

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.2005

Сын: Тимофей Марюшкин Дмитриевич

Мать ребёнка: Марюшкина Татьяна Александровна

Бракосочетание
2013

Жена: Марюшкина Дарья Валерьевна

Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Марюшкина Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Марюшкина Дарья Валерьевна

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Марюшкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Марюшкина Дарья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марюшкина Татьяна Александровна

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