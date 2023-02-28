Марюшкин Дмитрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1975
Отец: Марюшкин Евгений Дмитриевич
Мать: Марюшкина Мария
Рождение ребёнка
04.02.2005
Сын: Тимофей Марюшкин Дмитриевич
Мать ребёнка: Марюшкина Татьяна Александровна
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
31.03.2017
Дочь: Марюшкина Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Марюшкина Дарья Валерьевна
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Марюшкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Марюшкина Дарья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно