Марюшкина (Шматова) Дарья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
31.03.2017
Дочь: Марюшкина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Марюшкин Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Марюшкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Марюшкин Дмитрий Евгеньевич