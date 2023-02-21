Марюшкина (Шматова) Дарья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марюшкина (Шматова) Дарья Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2013

Муж: Марюшкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Марюшкина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Марюшкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Марюшкина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Марюшкин Дмитрий Евгеньевич

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