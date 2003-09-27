Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна
Место рожденияИжевск
Дата рождения09.02.1915
Дата смерти27.09.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1948
Сын: Кайгородцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1951
Сын: Кайгородцев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович
Смерть
27.09.2003