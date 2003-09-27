Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Место рождения

Ижевск

Дата рождения

09.02.1915

Дата смерти

27.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1915

Отец: Прокашев Александр Максимович

Мать: Прокашева Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1948

Сын: Кайгородцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1951

Сын: Кайгородцев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Кайгородцев Иван Михайлович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
27.09.2003
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

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