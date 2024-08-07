Кайгородцев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
18.05.1948
Рождение ребёнка
17.02.1951
Сын: Кайгородцев Валерий Иванович
Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно