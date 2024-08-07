Кайгородцев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайгородцев Иван Михайлович

Кайгородцев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1948

Сын: Кайгородцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1951

Сын: Кайгородцев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.