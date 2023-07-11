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Кайгородцев Анатолий Иванович

Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.05.1948

Дата смерти

11.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948

Отец: Кайгородцев Иван Михайлович

Мать: Кайгородцева (Прокошева) Валентина Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.04.1973

Жена: Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна

Смерть
11.07.2023
Петелино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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