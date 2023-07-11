Кайгородцев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1948
Дата смерти11.07.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948
Бракосочетание
13.04.1973
Рождение ребёнка
29.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна
Смерть
11.07.2023
Петелино, Одинцовский муниципальный район, Московская область