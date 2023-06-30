Ардашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна)
Место рожденияпоч. Урсо Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1856
Дата смерти19.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
поч. Урсо Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1882
Дочь: Ардашева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Ардашева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1889
Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич
Смерть
19.09.1917
Причина смерти - от старости в возрасте 63 года