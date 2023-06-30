Ардашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрдашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна)

Ардашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна)

Место рождения

поч. Урсо Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Урсо Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1882

Дочь: Ардашева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Ардашева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Ардашев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ардашев Иван Григорьевич

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.09.1917
Причина смерти - от старости в возрасте 63 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close