Ардашев Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрдашев Иван Григорьевич

Ардашев Иван Григорьевич

Место рождения

поч. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1859

Дата смерти

14.06.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Ардашев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ардашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна)

дер. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
14.06.1922