Ардашев Иван Григорьевич
Место рожденияпоч. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1859
Дата смерти14.06.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1889
Мать ребёнка: Ардашева Екатерина Еремеевна (Иосифовна)
дер. Кутоншур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
14.06.1922