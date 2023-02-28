Фирсов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти24.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Отец: Фирсов Иван Иванович
Мать: Фирсова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1956
Сын: Фирсов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Григорьевна
Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна
Смерть
24.11.1989