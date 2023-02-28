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Фирсов Григорий Иванович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

24.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Фирсов Иван Иванович

Мать: Фирсова Анна Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.06.1956

Сын: Фирсов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Григорьевна

Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Фирсова Клавдия Ивановна

Смерть
24.11.1989
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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