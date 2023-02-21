Фирсова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти18.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1956
Сын: Фирсов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович
Смерть
18.05.1983