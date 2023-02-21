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Фирсова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

18.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1956

Сын: Фирсов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Фирсов Григорий Иванович

Смерть
18.05.1983
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