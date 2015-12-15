Фирсов Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1956
Дата смерти15.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956
Отец: Фирсов Григорий Иванович
Мать: Фирсова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1979
Дочь: Ермолаева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Фирсова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2015