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Фирсов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

01.06.1956

Дата смерти

15.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956

Отец: Фирсов Григорий Иванович

Мать: Фирсова Клавдия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.04.1979

Дочь: Ермолаева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Фирсова Галина Алексеевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Галина Алексеевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Галина Алексеевна

Смерть
15.12.2015
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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