Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1925
Дата смерти16.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13
Дочь: Смирнова/Пуц (Багновая) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Багновой Иван Васильевич
Рождение
23.10.1925
Рождение ребёнка
29.07.1951
Рождение ребёнка
22.05.1953
Рождение ребёнка
12.03.1954
Смерть
16.06.2011