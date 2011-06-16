Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна

Место рождения

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

16.06.2011

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

13 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13

Дочь: Смирнова/Пуц (Багновая) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Багновой Иван Васильевич

Рождение
23.10.1925

Отец: Muehlberger Конрад Генрихович

Мать: Muehlberger (Seibel) Amalia Фридриховна

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багновой Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багновой Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багновой Иван Васильевич

Смерть
16.06.2011

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