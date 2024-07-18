Багновой Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагновой Иван Васильевич

Багновой Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1925

Дата смерти

07.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

13 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13

Дочь: Смирнова/Пуц (Багновая) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна

Рождение
08.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна

Рождение ребёнка
12.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна

Смерть
07.03.1992

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