Багновой Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1925
Дата смерти07.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13
Дочь: Смирнова/Пуц (Багновая) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Багновая (Мильбергер) Фрида Кондратьевна
Рождение
08.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1951
Рождение ребёнка
22.05.1953
Рождение ребёнка
12.03.1954
Смерть
07.03.1992