Лахтина Инна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1949
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1949
Отец: Михалёв Евгений
Мать: Михалёва Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лахтин -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молоков Владимир
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Молокова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Молоков Владимир
Рождение ребёнка
23.06.1973
Дочь: Молокова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Молоков Владимир
Рождение ребёнка
05.05.1983
Сын: Лахтин Андрей
Отец ребёнка: Лахтин -
Смерть
08.08.2008