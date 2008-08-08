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Лахтина Инна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1949

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1949

Отец: Михалёв Евгений

Мать: Михалёва Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахтин -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Владимир

Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Молокова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Молоков Владимир

Рождение ребёнка
23.06.1973

Дочь: Молокова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Молоков Владимир

Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Лахтин Андрей

Отец ребёнка: Лахтин -

Смерть
08.08.2008

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