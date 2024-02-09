Молоков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лахтина Инна Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Молокова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лахтина Инна Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.06.1973
Дочь: Молокова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Лахтина Инна Евгеньевна
Смерть
Неизвестно