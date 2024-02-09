Молоков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лахтина Инна Евгеньевна

Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Молокова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Лахтина Инна Евгеньевна

Рождение ребёнка
23.06.1973

Дочь: Молокова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Лахтина Инна Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

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