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Суханов Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

23.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Суханов Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Посконина Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Суханов Фёдор Степанов

Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Суханов Абрам Степанов

Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева

Рождение ребёнка
12.07.1841

Сын: Суханов Илья Степанов

Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева

Рождение ребёнка
26.03.1844

Сын: Суханов Иларион Степанович

Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Акилина Андреева

Смерть
23.05.1848
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