Суханов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти23.05.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Суханов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Посконина Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева
Рождение ребёнка
12.07.1841
Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева
Рождение ребёнка
26.03.1844
Сын: Суханов Иларион Степанович
Мать ребёнка: Суханова Акилина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1848