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Паращенко Максим Маркович

Место рождения

Г. БИЙСК Алтайский край Центральный переулок дом 20

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паращенко Марк

Мать: не указана

Г. БИЙСК Алтайский край Центральный переулок дом 20
Рождение ребёнка
09.11.1910

Дочь: Паращенко Мария Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Паращенко Валентина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Паращенко Виктор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бийск Алтайский край Центральный переулок дом 20
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паращенко Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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