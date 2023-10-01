Паращенко Максим Маркович
Место рожденияГ. БИЙСК Алтайский край Центральный переулок дом 20
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паращенко Марк
Г. БИЙСК Алтайский край Центральный переулок дом 20
Рождение ребёнка
09.11.1910
Дочь: Паращенко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Паращенко Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Паращенко Виктор Максимович
Бийск Алтайский край Центральный переулок дом 20
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паращенко Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Екатерина
Смерть
Неизвестно