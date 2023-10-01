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Паращенко Виктор Максимович

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Место рождения

Бийск Алтайский край Центральный переулок дом 20

Дата рождения

1921

Дата смерти

01.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Паращенко Максим Маркович

Мать: не указана

Бийск Алтайский край Центральный переулок дом 20
Смерть
01.11.1942
Село Садовое Армянского района Краснодарского края
Холост. Политрук. Воинское звание лейтенант. 21 год. Призван в 19 лет в 1940 году Сорокинским РВК. Воинская часть 68 морская стрелковая бригада. Погиб 1 ноября 1942 года в бою за высоту 329 на Сара... Показать все
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