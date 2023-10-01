Паращенко Виктор Максимович
Место рожденияБийск Алтайский край Центральный переулок дом 20
Дата рождения1921
Дата смерти01.11.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Паращенко Максим Маркович
Бийск Алтайский край Центральный переулок дом 20
Смерть
01.11.1942
Село Садовое Армянского района Краснодарского края
Холост. Политрук. Воинское звание лейтенант. 21 год. Призван в 19 лет в 1940 году Сорокинским РВК. Воинская часть 68 морская стрелковая бригада. Погиб 1 ноября 1942 года в бою за высоту 329 на Сара... Показать все