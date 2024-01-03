Корниенко Григорий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: (Корниенко) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Корниенко Наталья Никитина
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: (Корниенко) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Корниенко Наталья Никитина
Смерть
Неизвестно