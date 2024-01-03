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Корниенко Григорий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872

Отец: Корниенко Матвей Трофимов

Мать: Корниенко Васса Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Наталья Никитина

Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: (Корниенко) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Корниенко Наталья Никитина

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: (Корниенко) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Корниенко Наталья Никитина

Смерть
Неизвестно

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