Корниенко Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Корниенко Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Корниенко Григорий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно