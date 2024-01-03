Корниенко Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Наталья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Корниенко Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Корниенко Григорий Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Григорий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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