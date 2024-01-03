Корниенко Васса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1871
Дочь: (Корниенко) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов
Рождение ребёнка
28.09.1872
Сын: Корниенко Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов
Рождение ребёнка
21.09.1874
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов
Рождение ребёнка
10.01.1877
Дочь: (Корниенко) Анна Матвеева
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов
Рождение ребёнка
03.07.1879
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов
Смерть
1880
Рождение ребёнка
22.01.1886
Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов