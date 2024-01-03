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Корниенко Васса Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
10.03.1871

Дочь: (Корниенко) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Корниенко Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
21.09.1874

Сын: Корниенко Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
10.01.1877

Дочь: (Корниенко) Анна Матвеева

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
03.07.1879

Сын: Корниенко Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

Смерть
1880
Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Корниенко Максим Матвеев

Отец ребёнка: Корниенко Матвей Трофимов

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