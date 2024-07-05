Половникова (Малышева) Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти25.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Малышев Прокофий
Мать: Малышева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1924
Дочь: Буслаева (Половникова) Полина (Пелагея) Романовна
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Половников Георгий Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
27.12.1929
Сын: Половников Анатолий (Ананий) Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
06.03.1932
Сын: Половников Павел (Парфирий) Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Половников Петр Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
29.01.1940
Сын: Половников Евгений Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Смерть
25.10.1951