Половникова (Малышева) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловникова (Малышева) Анастасия Прокофьевна

Половникова (Малышева) Анастасия Прокофьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Малышев Прокофий

Мать: Малышева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
13.06.1924

Дочь: Буслаева (Половникова) Полина (Пелагея) Романовна

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Половников Георгий Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
27.12.1929

Сын: Половников Анатолий (Ананий) Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
06.03.1932

Сын: Половников Павел (Парфирий) Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Половников Петр Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1940

Сын: Половников Евгений Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
25.10.1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.