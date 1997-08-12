Буслаева (Половникова) Полина (Пелагея) Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслаева (Половникова) Полина (Пелагея) Романовна

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Место рождения

село Ново-Никольское, Радищевский район, Ульяновской области

Дата рождения

13.06.1924

Дата смерти

12.08.1997

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924

Отец: Половников Роман Афонасьевич

Мать: Половникова (Малышева) Анастасия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буслаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Иван Иванович

Смерть
12.08.1997

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