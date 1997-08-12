Буслаева (Половникова) Полина (Пелагея) Романовна
Место рождениясело Ново-Никольское, Радищевский район, Ульяновской области
Дата рождения13.06.1924
Дата смерти12.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Иван Иванович
Смерть
12.08.1997