Комягин Михаил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комягин Михаил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комягин Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комягин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комягина Наталья (Неля) Михайловна

Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Комягина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Комягин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно

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