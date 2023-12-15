Комягин Михаил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комягин Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комягин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комягина Наталья (Неля) Михайловна
Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Комягина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Комягин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно