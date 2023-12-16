Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комягин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комягина Наталья (Неля) Михайловна
Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Комягина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Комягин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович
Смерть
1970