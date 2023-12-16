Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комягина (Неизвестно) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комягин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комягина Наталья (Неля) Михайловна

Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Комягина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Комягин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Комягин Михаил Стефанович

Смерть
1970

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