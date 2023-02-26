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Козлова Марина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Козлов Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козлов Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Азар (Елизар) Иосифов

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Козлов Антон Иосифов

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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