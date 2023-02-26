Козлова Марина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Козлов Фёдор Иосифов
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Азар (Елизар) Иосифов
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Козлов Антон Иосифов
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Аверьянов
Смерть
Неизвестно