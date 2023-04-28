Козлов Иосиф Аверьянов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1831
Сын: Козлов Фёдор Иосифов
Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Азар (Елизар) Иосифов
Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Козлов Антон Иосифов
Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно