Козлов Иосиф Аверьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иосиф Аверьянов

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Козлов Аверьян Сергеев

Мать: Козлова Матрона (Мария) Демидова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Козлов Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козлов Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Азар (Елизар) Иосифов

Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Козлов Антон Иосифов

Мать ребёнка: Козлова Марина Филиппова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лукерия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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